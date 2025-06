DHL hat mit der Strategie 2030 Wachstumsregionen definiert, um geografische Potenziale - so gennante "Rückenwinde" -, die sich aus veränderten, globalen Handelsströmen ergeben, zu heben. Nun will der Konzern mit allen Divisionen DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain und DHL eCommerce in den nächsten fünf Jahren über 500 Millionen Euro in den Nahen Osten investieren.

Damit will DHL Infrastruktur ausbauen, Netzwerke und Kapazitäten erweitern und ihre Serviceleistungen verbessern. Auf diese Weise unterstützt der Logistikdienstleister Unternehmen, die im Nahen Osten tätig sind oder mit diesem Handel treiben. Denn dort steige der Handelsverkehr, DHL will das gezielt für das eigene Wachstum nutzen.

"Die Golfregion entwickelt sich derzeit zu einem globalen Logistik- und Innovationszentrum", sagte John Pearson, CEO von DHL Express. "Unsere Investition spiegelt die zunehmende strategische Bedeutung dieses Wirtschaftraums wider, der Asien, Europa und Afrika verbindet. Wir bekräftigten damit unser Engagement, die Transformation des Nahen Ostens hin zu einem Katalysator für regionalen und globalen Handel zu unterstützen. DHL Express verzeichnet beispielsweise vor Ort ein sehr dynamisches Wachstum und Exportpotenzial im Bereich E-Commerce, was Chancen für Unternehmer aber auch kleinere Firmen bietet, um ihr Angebot auf globale Märkte auszuweiten." Die Region wachse dabei nicht nur aufgrund der Investitionen multinationaler Unternehmen, die ihre Aktivitäten ausweiten, sondern auch, weil Unternehmen am Golf und im Nahen Osten wachsen und ihre Exporte steigern.

Hendrik Venter, CEO von DHL Supply Chain, Europa, Naher Osten und Afrika, sagt: "DHL Supply Chain ist in den vergangenen Jahren aktiv in Saudi-Arabien und den VAE expandiert. Wir erkennen hier deutlich eine positive wirtschaftliche Entwicklung, die wachsende Reife und Komplexität der Lieferkettenprozesse in der Region sowie die wachsende Nachfrage nach spezialisierten, ausgelagerten Logistikunterstützungen. Mit einem starken Fokus auf den Energiesektor, Life Sciences, Gesundheitswesen und Technologie sind wir gut positioniert, und nutzen unser Fachwissen in der Kontraktlogistik, um die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und Innovationen in diesen kritischen Bereichen voranzutreiben."

Die DHL Group setzt dabei vor allem auch auf wachsende Chancen im Energiesektor. Das umfasse sowohl die traditionelle Öl- und Gasindustrie als auch erneuerbare Energien und Elektromobilität. Darüber hinaus sieht das Unternehmen zusätzliches Potenzial in den Märkten für Life Sciences und Gesundheitswesen sowie in einer dynamisch wachsenden E-Commerce-Landschaft. In Saudi-Arabien etwa entwickelt sich ein starker B2C-Inlandsmarkt, insbesondere für hochwertige Konsumgüter, der durch Tourismusinitiativen und Großveranstaltungen kontinuierlich an Bedeutung gewinnt.