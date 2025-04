Mit dieser Investition in die globale Gesundheitslogistik will der Konzern die stark wachsenden Anforderungen der Life-Sciences- und Healthcare-Branche bedienen und unter dem neuen Sektornamen DHL Health Logistics einheitliche, spezialisierte Logistiklösungen weltweit ausbauen.

Die Investitionen fließen dabei zu 50 Prozent in die Region Americas, jeweils 25 Prozent gehen nach Asien-Pazifik sowie EMEA. So will DHL integrierte und widerstandsfähige Lieferketten für Pharmaunternehmen, Anbieter medizinischer Produkte sowie für die wachsenden Felder klinischer Studien, Biopharma und Zell- und Gentherapien bereitstellen.