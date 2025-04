Predictive Maintenance ermöglicht es, datenbasierte Vorhersagen über den Zustand einer Anlage zu treffen und Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend zu planen. Aber woher stammen die Informationen? Wie lässt sich der optimale Zeitpunkt für Wartungsarbeiten ermitteln? Und welche technischen Voraussetzungen sind dafür nötig?

Schritt 1: Datenerhebung

Im ersten Schritt werden Betriebsdaten mithilfe von Sensoren an den Maschinen erfasst und per IoT-verbindung in einer Datenbank gespeichert. Bei SSI Schäfer wird dafür die „Nano Box“ genutzt, ein Standard IPC von Siemens, um die Echtzeitdaten auf Steuerungsebene abzugreifen und anschließend in das Computerized Maintenance Management System, das WAMAS Maintenance Center, zu übertragen.

Schritt 2: Datenanalyse

Die gesammelten Daten werden dann mit weiteren relevanten Informationen zusammengeführt. Stichwort: Big Data. Neben der individuellen Wartungshistorie, die über das WAMAS Maintenance Center zur Verfügung steht, werden bei SSI Schäfer auch globale Maschinendaten herangezogen. Auf dieser Basis können spezielle Datenanalyse-Algorithmen und Machine-Learning-Technologien Muster und Anomalien erkennen.

Schritt 3: Vorausschauende Diagnose

Durch statistische Verfahren und Modellierungen werden aus den Analyseergebnissen vorausschauende Diagnosen über den zukünftigen Zustand von Maschinen und Komponenten erstellt. Auch hier kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Anhand neuer Daten lernt das System ständig dazu und liefert immer präzisere Vorhersagen.

Schritt 4: Wartungsplanung

Die erstellten Prognosen geben Aufschluss über den idealen Zeitpunkt und die Art der erforderlichen Wartungsarbeiten. Diese lassen sich dadurch vorausschauend planen, sodass Ersatzteile rechtzeitig bestellt und Maschinenausfälle vermieden werden können.

Schritt 5: Durchführung der Wartung

Die Instandhaltungsmaßnahmen können auf Basis der vorangegangenen Planung besonders effizient durchgeführt werden – etwa zu Schwachlastzeiten sowie mit bedarfsgerechtem Material- und Personalaufwand.

Predictive Maintenance erhöht nicht nur die Verfügbarkeit, sondern trägt auch dazu bei, die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen zu verlängern. Mithilfe von Datenanalysen werden Probleme schon im Anfangsstadium erkannt, bevor größere Schäden entstehen. Auch Verschleiß kann durch eine bedarfsorientierte Wartung minimiert werden. Langfristige Investitionen werden somit geschützt und die Nachhaltigkeit der Anlage verbessert.