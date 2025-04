Ein weiterer Meilenstein ist die Revolution in der Rechenleistung und -architektur. Adaptive Computing- und Edge-Lösungen ermöglichen es Logistikunternehmen, Daten näher an der Quelle zu verarbeiten. Das reduziert Latenzzeiten und verbessert die Reaktionsfähigkeit in Echtzeit. Durch den Einsatz kleinerer, domänenspezifischer KI-Modelle auf Edge-Geräten - kombiniert mit einer leistungsstarken Cloud - können Logistikprozesse Ressourcen optimal nutzen und die Gesamteffizienz steigern. Diese Entwicklung fördert den Einsatz autonomer Agenten und Sicherheitssysteme und berücksichtigt zugleich Energie- und Nachhaltigkeitsaspekte. Neue Rechnerarchitekturen versprechen hohe Leistung bei geringerem Energiebedarf - ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die sich an strengere Umweltvorschriften anpassen müssen.