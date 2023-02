„Die Anfälligkeit der Lieferketten ist spätestens seit Fukushima bekannt. Im Rahmen der Globalisierung und der Verlagerung der Produktionsstätten in Niedrigkostenländer war stand zuerst die Kostenoptimierung im Fokus, dann die Innovationen. Nun gehen wir in ein Zeitalter über, in dem das Thema Risiko immer bedeutsamer wird“, meint Joris D'Incà, Partner bei Oliver Wyman und spezialisiert auf die Transport- und Logistikbranche. „Wir werden in Zukunft darüber nachdenken müssen, wie viel Konzentration der Logistikketten wir uns leisten können und wo man diversifizieren muss, um das Risiko zu reduzieren. Innovation, Kosten und Risiko werden bestimmen wie Logistikketten auszusehen haben.“

Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss, hält Distanz nicht unbedingt für den Grund für Unterbrechungen der Supply Chain: „Die Logistikketten aus Übersee haben gleich funktioniert, wie in Übersee. Es war nicht so, dass Reshoring Vorteile gebracht hätte. Viele Unternehmen haben einfach auf zu wenige Lieferanten gesetzt. Aus meiner Sicht war vor allem die Automobilindustrie in diesem Thema zu präpotent.“