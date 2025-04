Stellen Unternehmen erst im laufenden Betrieb fest, wie stark Ladeprozesse die Effizienz ihrer AMR-Flotten beeinflussen, sei es meist schon zu spät, so Säume. Klassische Ladekonzepte setzen darauf, dass Fahrzeuge nach einer bestimmten Betriebszeit eigenständig Ladezonen ansteuern und dort für einen längeren Zeitraum stehen. Dadurch entstehen Leerlaufzeiten, die oft nicht vollständig in die ursprüngliche Planung einfließen. Besonders problematisch wird es in hochfrequentierten Umgebungen, etwa im E-Commerce oder in der Produktionslogistik, wo Verzögerungen schnell die gesamte Lieferkette betreffen können.

Neben den Ausfallzeiten sind Ladezonen ein oft übersehener Kostenfaktor. Jede Fläche, die für das Laden genutzt wird, steht nicht für wertschöpfende Prozesse zur Verfügung. „In vielen Lager- und Produktionsumgebungen ist Platz ein knappes Gut. Unternehmen müssen sich fragen, ob sie diese Flächen wirklich für das Laden ihrer Fahrzeuge aufwenden wollen – oder ob es bessere Wege gibt“, so Seume.

Ein weiteres Problem entsteht, wenn mehrere Roboter unterschiedlicher Hersteller im Einsatz sind. Da viele Hersteller eigene Ladesysteme nutzen, muss für jede Technologie eine eigene Infrastruktur aufgebaut werden. Dies erhöht nicht nur die Installationskosten, sondern macht die Skalierung der Flotte aufwendiger und teurer.

Lesen Sie auch: Interoperabilität in der Intralogistik ist einer der wichtigsten Logistiktrends >>