Bernhard Geringer, der bereits seit Anfang 2002 als Professor an der TU-Wien mit Bio-Kraftstoffen experimentierte, stellte klar, dass Europa das Thema Lithium-Ionen Batterietechnik und damit den Durchbruch der Elektroantriebe völlig unterschätzt habe und dass es dringend verlässliche Regelungen in Europa brauche, um der Industrie, aber auch dem Handel Planungssicherheit zu geben: „Es braucht nicht nur eine, sondern alle technisch möglichen Lösungen, um die Defossilisierung voranzutreiben und die Mobilität so rasch wie möglich Kohlenstoff-neutral zu machen.“

Mit den Worten „wir fahren zwar langsam, aber die Energie ist schnell weg“ erklärte der Entwicklungschef von CNH Industrial, Karl Huber, die Herausforderung im Bereich Arbeitsmaschinen. Aber man habe bereits Anfang der 2000er-Jahre begonnen, die hydrostatischen durch elektrische Antriebe zu ersetzen und heute ist Europa weltweit führend in der Entwicklung nachhaltig angetriebener Landmaschinen: „Eine unserer großen Stärken in Europa ist die Diversität und der Ideenreichtum. Das beflügelt uns und führt zu sehr effizienten Lösungen“, zeigte sich der junge Ingenieur optimistisch.

Der Motorjournalist Timo Völker stellte internationale Vergleiche an, sieht aber in Europa eher Schwierigkeiten: China und die USA seien deutlich einheitlicher strukturiert und einfacher zu regeln als das im diversen Europa möglich ist: „Bei uns in Europa reicht zum Beispiel die Akzeptanz von E-Fahrzeugen bei den Neuzulassungen von um ein Prozent in Kroatien bis 80 oder 90 Prozent in den Niederlanden und in Norwegen.“