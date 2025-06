Smart Pick-up stößt die Abläufe am Boden bereits an, während die Sendungen noch in der Luft sind. Die Autorisierung für die Abholung kann bereits bis zu zwei Stunden vor der Landung erfolgen. Nach dem Eintreffen der Fracht am Flughafen Frankfurt wird dadurch eine nahtlose Weitergabe in der Transportkette möglich. „In unserer Plattform sind Abholbereitschaft, Abholberechtigung, Zoll- und gegebenenfalls Gefahrgutstatus auf einen Blick erkennbar. Auch die Lkw-Slotbuchung ist integriert. Das ermöglicht eine frühestmögliche Disposition und vermeidet Fehlfahrten“, gibt Schikorr einen Einblick.