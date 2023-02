Im rasant wachsenden Markt des klimaneutralen Schwerlastverkehrs sei Framo mit dem umfangreichen Angebot an eTruck-Branchenlösungen auch international längst ein Begriff, so Yilmaz. Mit Schmidt Kommunalfahrzeuge als Geschäftspartner will man das Profil in der Branche besonders im kommunalen Bereich nun weiter schärfen, am bewährten Framo-Konzept halten die E-Mobility-Experten aus Thüringen dabei aber fest: „Mit Fahrzeugen, Ladestationen, Batterien und den Service- sowie Finanzierungslösungen der Framo GmbH kommen unsere Kunden schneller auf den eWay", so Yilmaz.

Mit rein elektrischen Kofferfahrzeuge, Sattelzugmaschinen für den Nah- und Werksverkehr, kommunale Abfallsammel-Lkw oder Betonmischern deckt Framo den Lastenbereich von 7,5 bis 60 Tonnen ab. Kunden sind unter anderen die Supermarktkette Aldi, DB Schenker und Volkswagen.