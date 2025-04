Bereits Monate im Voraus beginnen die Vorbereitungen für den Ball, bei dem 5.150 Gäste, 160 Debütantenpaare und 150 Musikerinnen und Musiker aufeinandertreffen. In einem Vortrag in den Räumlichkeiten von ART for ART erläuterte Petra Höfinger zu Beginn der DLC-Veranstaltung die vielschichtigen logistischen Prozesse, die für die Durchführung des Großereignisses erforderlich sind: „Die Logistik spielt eine Schlüsselrolle in sämtlichen Branchen und Fachbereichen – so auch bei der Durchführung von Veranstaltungen wie dem Wiener Opernball. Es ist mir eine Freude, mein Konzernumfeld und die umfangreichen Leistungen unseres Unternehmens zu präsentieren und dabei auf breite Resonanz zu treffen“, so Höfinger.

Die logistischen Vorbereitungen laufen das ganze Jahr über. Bühnenlogen, der Parkettboden und zahlreiche Wandverkleidungen werden langfristig gelagert und termingerecht in die Staatsoper transportiert. An der Umsetzung sind zahlreiche Fachbereiche beteiligt, darunter Gebäudetechnik, Dekorationsbau, Kostümherstellung und Kartenvertrieb. Die Koordination all dieser Abläufe stellt sicher, dass sämtliche Elemente pünktlich und nahtlos zusammengeführt werden, um die Staatsoper innerhalb kürzester Zeit in einen prachtvollen Ballsaal zu verwandeln.