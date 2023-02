Die ÖBB RCG und Pasifik Eurasia spielen eine führende Rolle in der europäischen Logistik für Transporte von China über die Türkei nach Europa. Mit 17 Mitarbeiter:innen in Istanbul bietet die ÖBB RCG derzeit mit zehn Rundläufen pro Woche den hochfrequenten Warentransport von Europa in die Türkei über den Terminal Halkali an. Mit dem Start der Kooperation werden diese Züge künftig auch das Terminal Köseköy auf der asiatischen Seite der Türkei anfahren.

Köseköy ist eines der 19 Logistikzentren von TCDD, wird von Pasifik Eurasia betrieben und ist das nächstgelegene Frachtterminal zu Istanbul. Das Terminal wird vor allem von der Automobil-, Stahl- und Holzindustrie genutzt und ist eine wichtige Drehscheibe für den Transport am eurasischen Kontinent. Die Türkei wird seit langem als "Brücke zwischen Orient und Okzident" bezeichnet. Ihre geografische Lage zwischen Europa und Asien macht sie zu einem logistischen Kotenpunkt für viele europäische Länder und damit zu einem wichtigen strategischen Markt.