Das Projekt ist Teil eines umfassenden Masterplans zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des Schiffsverkehrs entlang der Donau. Bereits 2024 wurden Landstromanlagen in Linz und Engelhartszell in Betrieb genommen. Ähnliche Vorhaben sind auch in Niederösterreich und Wien in Umsetzung. Die österreichische Initiative orientiert sich an europäischen Standards, insbesondere an Entwicklungen in Deutschland, wo Landstromversorgung zunehmend verpflichtend wird.