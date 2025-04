Hafen-Logistik : Erster vollelektrischer Containerstapler im Hamburger Hafen im Einsatz

Lesezeit: weniger als eine Minute

Das Unternehmen C. Steinweg hat nach einem erfolgreichen Testeinsatz erstmals einen vollelektrischen Reachstacker in ihren Arbeitsprozess am Hamburger Hafen integriert.