Der Kostendruck und die bürokratischen Hürden in der Transportwirtschaft sind hoch, Unsicherheit prägt die Märkte weltweit. Die Transport Logistics hat in einer Stimmungsumfrage erhoben, wie die Transporteure weltweit derzeit ihr Geschäft bewerten - und wie ihr Ausblick ist.

Dabei hat keiner der 1.851 befragten Besucher und Aussteller seine Marktsituation derzeit als sehr gut beschrieben. Dennoch blicken neun von zehn Befragten zuversichtlich in die Zukunft. Dabei bezeichnen 43 Prozent die aktuelle Lage als gut, 48 Prozent als mittelmäßig und knapp zehn Prozent als schlecht. Die Europäer schätzen die Lage schlechter ein, vor allem in Deutschland.

Das weltweit wichtigste Thema ist dabei der Kostendruck. Für mehr als drei Viertel der Unternehmen verschärft er die Marktsituation. An zweiter Stelle der limitierenden Faktoren scheiden sich die Geister. Während in Deutschland vor allem der bürokratische Aufwand beklagt wird (58 Prozent), ist es im Ausland eher die Geopolitik (49 Prozent). An dritter Stelle der Erfolgshemmnisse steht mit 48 Prozent der Mangel an Fachkräften.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sind die befragten Aussteller und Besucher insgesamt eher optimistisch. Jeder Zweite (52 Prozent) erwartet, dass sich die Marktsituation in den nächsten zwei Jahren verbessern wird. Dabei ist Deutschland (46 Prozent) etwas zurückhaltender als das Ausland (60 Prozent), besonders zuversichtlich sind die Asiaten (80 Prozent).