Wie sieht eigentlich Ihr Portfolio aus?

Rockenschaub: Gestartet sind wir mit den Exos von Laevo, Htrius und Skelex. Weitere Kooperationen sind in der Pipeline, das Portfolio verbreitert sich sukzessive. Wir wollen natürlich eine möglichst breite Palette abdecken, inklusive Soft-Exos. Und wir haben auch gute Verbindungen in die Startup-Szene.

Sie haben auch KMU im Blick?

Rockenschaub: Dort sind wir schon recht gut vernetzt, ja. Es geht auch darum, vermehrt bei kleineren Unternehmen Awareness zu schaffen. Neue und günstigere Produkte sind bekanntlich nicht unbedingt immer die schlechtesten. Natürlich haben wir nicht die Marketing-Schlagkraft eines großen Konzerns. Wir nutzen also unsere Kontakte in die Industrie, und dazu gehören gerade in Österreich auch die kleinen und mittleren Unternehmen. Wir setzen auf persönliche Ansprache, auf die unmittelbare Demonstration des Nutzens.

Sind aktive Exoskelette ein Thema für Sie?

Rockenschaub: Derzeit noch nicht. Ich glaube, dass aktive Komponenten – zumindest im zivilen Bereich – eher noch Zukunftsmusik sind. Auch angesichts der immer noch hohen Eigengewichte.

Sie haben über Start-ups gesprochen – haben Sie den Eindruck, dass die Startup-Szene in Europa stark genug ist, um international mitzuhalten?

Rockenschaub: Wie gesagt, es gibt eine Reihe spannender Start-ups, derzeit besonders in den Benelux-Ländern. Generell ist die Startup-Mentalität in Europa und in Österreich aber immer noch nicht ganz angekommen. Wir hören zwar andauernd, dass wir als Industrie- und Innovationsstandort ganz toll seien, aber mit bestimmten Themen wird seltsam gehaushaltet. Wir wollen helfen, diesen Geist ein wenig zu stärken. Innovation ist immer noch ein Pflänzchen, selbst im innovativen Oberösterreich. Aber wir werden es weiter gießen. Und vielleicht auch mithelfen können, den Weg in den Consumer-Bereich zu erleichtern.

Sie sehen Exoskelette auch im Consumer-Bereich?

Rockenschaub: Ja. Denken Sie nur an die Entwicklung der Elektrofahrräder: Die ermöglichen plötzlich auch weniger sportlichen Menschen, auf einen Berg zu fahren. Exoskelette haben das Potenzial, Menschen mit eingeschränkter Mobilität im Alltag zu helfen. Hier wird es zunehmend Möglichkeiten des Supports geben. Das ist in meinen Augen ein hochinteressantes Thema, das seinen Weg von der Industrie in den privaten Bereich finden wird. Hier entsteht ein extrem spannender Markt.