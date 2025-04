Einem jährlich veröffentlichten Bericht des Verbands der europäischen Fahrzeuglogistik ECG zufolge haben Unfälle und Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Be- und Entladen von Fahrzeugen bei Einzelhändlern zugenommen und machen inzwischen einen von zehn gemeldeten Zwischenfällen aus.

„Wenn unsere Mitglieder das Problem mit unsicheren Entladebereichen nicht selbst lösen können, werden wir ihnen helfen, und in Fällen, in denen wir keine Lösung finden, müssen wir möglicherweise vorschlagen, dass das Unternehmen die Lieferung einstellt“, sagt Frank Schnelle, Geschäftsführer der ECG.

Die ECG sammelt seit Jahren Informationen zu solchen Vorfällen. Um eine sicherere Arbeitsumgebung zu fördern, wurde eine Fachgruppe für Lieferungen an Einzelhändler eingerichtet, die „Safe Loading Guidelines“ entwickelt und veröffentlicht hat.

Der Hauptgrund für die Zunahme von Zwischenfällen im Einzelhandel ist der Mangel an sicheren Be- und Entladebereichen. Logistikdienstleister berichten, dass das Entladen häufig mitten auf Straßen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen von 50 oder 70 km/h stattfindet, wobei die Fahrzeuge den Fahrern so nahe kommen, dass sie sich bei hohen Geschwindigkeiten fast berühren.

Im Gegensatz zu anderen Frachtarten muss der Fahrer eines Autotransporters in der FVL-Branche (Finished Vehicle Logistics) die Fracht nicht an einer Lagerrampe, sondern auf der Straße entladen. Die ECG führt daher ein neues Eskalationsverfahren für Speditionsunternehmen ein, um diese Zunahme von Zwischenfällen zu stoppen. Der Prozess umfasst einen Leitfaden mit Handlungsschritten.

Johannes Alexander Hödlmayr, Geschäftsführer der Hödlmayr International, leitet die Arbeitsgruppe: „Ich glaube, dass der Prozess wesentlich ist, um das Ziel unserer Arbeitsgruppe zu erreichen: die Sicherheit unserer Fahrer zu verbessern und ein sicheres Arbeitsumfeld im FVL-Sektor zu gewährleisten. In einem ersten Schritt müssen sich die OEMs und ECG-Mitglieder dessen bewusst sein. Die konsequente Weiterentwicklung und Sammlung von konkreten Fällen soll unser Tagesgeschäft beschleunigen und verbessern“.

Lesen Sie auch: Hödlmayr setzt ersten E-LKW für Autotransporte in Österreich ein

Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, dass das Transportunternehmen eine Lösung mit dem örtlichen Einzelhändler findet. Der zweite Schritt ist die Kontaktaufnahme mit dem OEM. Im dritten Schritt bietet ECG Unterstützung an. „ECG wird ein Gespräch mit dem OEM initiieren. Wenn keine Lösung gefunden werden kann, sehen wir uns als letzten Ausweg gezwungen, dem Spediteur vorzuschlagen, keine Fahrzeuge mehr an diesen Händler zu liefern“, sagt Frank Schnelle.

„Wir wissen, dass alle Beteiligten in der Branche, sowohl OEMs, Händler als auch Logistikunternehmen, die bestmögliche Sicherheit für die Fahrer wollen, und ich hoffe, dass wir nie den Schritt machen müssen, einem Unternehmen vorzuschlagen, das Entladen einzustellen, aber letztendlich müssen wir der Sicherheit der Fahrer Vorrang geben“, sagt Frank Schnelle.

„Wenn wir zusammenarbeiten und einen konkreten Lösungsansatz finden, werden sich Ergebnisse einstellen. Es geht um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen, die versuchen, ihre Arbeit gewissenhaft zu erledigen - das ist unser einziger Fokus“, so Hödlmayr. Aus diesem Grund wurde ein Eskalationsprozess entwickelt, der es einem Transportunternehmen ermöglicht, die ECG um Unterstützung zu bitten, falls es nicht in der Lage ist, selbst eine Lösung für einen unsicheren Standort zu finden.