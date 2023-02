Um das Problem der Positionsbestimmung mittels GPS zu umgehen, können sogenannte ArUco-Marker eingesetzt werden. Diese Referenzmarker, die optisch an QR-Codes erinnern, werden an bestimmten Positionen im Lager platziert. Sie werden dann von den Kameras erfasst, die in den Systemen integriert sind, die innerhalb des Lagers eingesetzt werden, wie zum Beispiel Drohnen. Da die Positionen der einzelnen Marker innerhalb des Lagers bekannt sind, kann das jeweilige System anhand der erkannten Marker seine eigene Position bestimmen. Dazu ermittelt eine Drohne, in welchem Abstand und in welcher Höhe sie sich in Relation zum erkannten Marker befindet und unter welchem Winkel dieser zu sehen ist. Aus der Kombination der eigenen relativen Position zum jeweiligen Marker und der Position des Markers im Lager kann sie ihre eigene Position relativ zum Lager bestimmen.

Eine Positionsbestimmung innerhalb eines geschlossenen Lagers ist also prinzipiell durch den Einsatz von ArUco-Markern möglich, bietet aber noch keine ausreichende Grundlage für eine vollständig autonome Navigation. Das System wäre nach wie vor auf ein externes Netzwerk angewiesen, das in diesem Fall nicht aus Satelliten oder GPS-Sendern besteht, sondern aus einer großen Anzahl von ArUco-Markern innerhalb des Lagers. In allen Lagerbereichen, in denen selbstnavigierende Systeme eingesetzt werden sollen, müssten die entsprechenden ArUco-Marker angebracht und erfasst werden. Ein Argument gegen den Einsatz solcher Systeme ist die erforderliche Anzahl solcher Marker: Bis zu 1.000 Marker sind für eine sichere Navigation in einem einzigen Lagergang notwendig.

Eine weitere Möglichkeit der Positionsbestimmung innerhalb des Lagers ist der Einsatz von so genannten Ultrabreitband-Lösungen, kurz UWB. Bei dieser Nahbereichsübertragungstechnik werden die zu lokalisierenden Anlagen mit Tags ausgestattet, die von Empfängermodulen im Lager geortet werden können. Diese Empfängermodule sind entweder fest im Lager installiert oder werden manuell bewegt. Die notwendigen UWB-Stationen können auch variabel installiert oder fest integriert sein, beispielsweise als Teil von Lichtbändern im Lager. Schon bei dieser kurzen Betrachtung wird deutlich, dass auch diese Lösung Änderungen innerhalb der Lagerinfrastruktur erfordert. Autonome Systeme wären für ihre Navigation wieder auf ein externes Netzwerk angewiesen. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die mit dieser Technik durchgeführten Positionsbestimmungen nur eine Genauigkeit von 10 - 30 cm haben. Für eine sichere und automatisierte Navigation im Lager, zum Beispiel mit Flugrobotern, ist der Einsatz von UWB daher keine zufriedenstellende Lösung.