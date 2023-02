Der Planungsprozess für den Bau der zusätzlichen Lagerkapazitäten ist in vollem Gange und der konzeptionelle Entwurf wurde bereits im März fertiggestellt. Der Baubeginn ist für Anfang 2022 vorgesehen, die offizielle Eröffnung ist für Herbst 2022 geplant. Die neue Anlage, die auf einer Grundfläche von 8.200 Quadratmetern an der Nordseite des bestehenden Gebäudes errichtet wird, bietet künftig 14.100 Quadratmeter an zusätzlicher Lagerfläche auf drei Etagen. Die Breit- und Schmalgang-Regallager werden über 9.000 zusätzliche Palettenplätze verfügen und mit halbautomatischer Hochregaltechnik ausgestattet sein.