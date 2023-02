Aber weil sich die Wirtschaft weiter erholt, lag die Zahl der bestellten Flurförderzeuge bei Kion deutlich über dem Vorjahreswert. Im ersten Quartal haben Kunden um 71 Prozent mehr bestellt als noch ein Jahr zuvor. Im Raum Asien-Pazifik waren die Zahlen sogar fast doppelt so hoch. Das liegt auch daran, dass die Einbrüche in China zu Beginn des Coronajahres 2020 besonders groß waren. Das Segment für Flurförderzeuge macht bei Kion immer noch den Großteil des Umsatzes aus.

Außerdem treibt die Pandemie die Entwicklung im Bereich Lieferkettenlösungen an - ein Trend, der sich bereits in den vergangenen Monaten abzeichnete und sich weiter fortsetzt. Der Onlinehandel boomt in der Pandemie, viele Unternehmen investieren zunehmend in Lagerautomatisierungen. Kion geht für das laufende Jahr von einem deutlichen Wachstum aus. Die Erlöse sollen 2021 von 8,3 Milliarden Euro im Vorjahr auf 9,15 bis 9,75 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. (apa/red)