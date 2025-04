Investiert hat Gebrüder Weiss in Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen und in die umweltfreundliche Energiegewinnung und E-Mobilität. Hier flossen insgesamt 124 Millionen Euro. So startete das Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu seiner Unternehmenszentrale und zum Güterterminal Wolfurt mit dem Bau eines Logistik- und IT-Zentrums, das mit einem vollautomatischen Hochregallager ausgestattet wird.

#Im süddeutschen Straubing wurde eine neue Logistikanlage eröffnet, die den bayerischen Industrie- und Handelsbetrieben effiziente Verkehrsanbindungen an nationale und weltweite Absatzmärkte bietet. Darüber hinaus erweiterte Gebrüder Weiss seine Standorte in Maria Saal (Österreich), Aldingen (Deutschland), Bratislava (Slowakei) und Tiflis (Georgien). In Budapest (Ungarn) wurde im Zuge des Standortausbaus ein Autostore-Lager errichtet, in dem Waren-Einlagerung, Materialfluss und Kommissionierung weitgehend automatisiert ablaufen. Zuwachs gab es in den USA: Dort übernahm der Logistiker die Luft- und Seefrachtspedition Cargo Link in Salt Lake City (Utah). Zusammen mit der kürzlich eröffneten Niederlassung in Phoenix (Arizona) umfasst das Netzwerk in Nordamerika jetzt 17 eigene Standorte.



Weitere Fortschritte erzielte Gebrüder Weiss bei seinem digitalen Serviceangebot: Seit dem Start des Kundenportals myGW im Jahr 2020 stieg die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer kundenseitig auf 25.000. Die Plattform liefert Echtzeitinformationen zu allen Warenströmen und hält Kunden hinsichtlich der Auftragsabwicklung transparent auf dem Laufenden. 2024 wurden die Anwendungsmöglichkeiten kontinuierlich weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der verladenden Unternehmen angepasst.