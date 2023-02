So entstehen am Standort Györ auf 5.000 Quadratmetern neue Umschlags- und Logistikflächen, die bis 2024 fertiggestellt sein sollen. Die Niederlassung Hajdúdorog wird Ende 2021 ins rund 30 Kilometer entfernte Polgár umgesiedelt und profitiert dort von einer rund dreimal so großen Logistikfläche als bisher. Auch der größte ungarische Gebrüder Weiss-Standort verändert sich maßgeblich: Bis 2023 werden in Budapest auf 22.000 Quadratmetern neue Büro- und Logistikkomplexe errichtet – das entspricht beinahe einer Verdoppelung der momentanen Gesamtfläche (23.000 Quadratmeter). Der Expansionskurs schlägt sich auch in steigenden Beschäftigtenzahlen nieder: 100 neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Insgesamt sind dann 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Gebrüder Weiss in Ungarn tätig.