Anwender können die Stapler der Baureihe Linde X20 – X35 nun auch bei Anforderungen einsetzen, bei denen herkömmliche Elektrostapler an ihre Leistungsgrenzen kamen. Dazu gehören unter anderem von den Fahrzeugen zu bewältigende große Steigungen, dauerhaft zu erbringende hohe Umschlagleistungen oder viel Staub und Schmutz. Um dies zu erreichen, sind in beiden Modellreihen Motoren verbaut, die auf der Synchron-Reluktanz-Technologie (SRM) basieren. Damit verbessert sich der Wirkungsgrad von Fahrmotoren und Hubmotor um bis zu 5 Prozent, was zu entsprechenden Effizienzsteigerungen führt. Zwei weitere technische Highlights bringen den Linde X20 – X35 auf das Leistungsniveau eines verbrennungsmotorischen Staplers: Zum einen sind die Motoren zusätzlich mit Neodym-Magneten bestückt, zum anderen sorgt die Wasserkühlung der Leistungsmodule dafür, dass die Performance über einen langen Zeitraum z. B. im Mehrschichteinsatz ohne Einschränkungen abgerufen werden kann.

Vergleichstests nach dem von Linde MH entwickelten, TÜV-zertifizierten Leistungstest haben zwei wesentliche Ergebnisse geliefert: „Zum einen war der Linde X20 – X35 ebenso umschlagstark wie der Linde H20 – H35, zum anderen hat er bei der Zeit und den Kosten pro umgeschlagener Palette deutlich günstiger abgeschnitten als alle Fahrzeuge des Wettbewerbs“, kommentiert der Senior Product Manager.

Wichtig für den Einsatz im Outdoor-Bereich: Die Linde X20 – X35-Stapler kommen wie die Verbrenner mit sehr unebenen Untergründen zurecht. Möglich machen das der lange Radstand, die großen Reifen und die Elastomer-Ringlager als Stoßdämpfer an der Vorderachse. Sie verhindern, dass durch Bodenunebenheiten ausgelöste Schwingungen und Stöße über die Räder auf den Bediener übertragen werden. In Summe werden körperliche Belastungen reduziert und eine gleichbleibend hohe Arbeitsleistung von Mensch und Maschine ermöglicht. Vollständig abgedichtete bzw. gekapselte Aggregate im Batterie- und Motorraum sorgen für Unempfindlichkeit gegen Schmutz- und Staubpartikel. Ausreichend Energie stellt das von Linde Material Handling entwickelte Lithium-Ionen-System bereit: Es besteht aus unterschiedlich dimensionierten sowie besonders sicheren, schockresistenten Hochleistungsbatterien und Ladegeräten.