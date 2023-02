Onlinebörsen haben den Austausch von Waren und Dienstleistungen revolutioniert. Dank neuer Technologien finden softwarebasierte Marktplätze nun auch zunehmend in Branchen mit komplexer Angebots- und Nachfragedynamik neue Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa im Logistik- und Transportwesen. Dadurch werden erhebliche Effizienzverbesserungen möglich, was Kosteneinsparungen von bis zu rund 280 Millionen Euro für die österreichische Gütertransportbranche bedeuten könnte. Gleichzeitig lassen sich durch die Vermeidung von Leerfahrten etwa 300.000 Tonnen CO2 in Österreich reduzieren, wie die aktuelle Studie „Smart logistics will transform trucking through unprecedented efficiency“ von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, und dem Technologieanbieter Orbit zeigt.

Aktuell fahren Lkw in der EU rund 20 Prozent der jährlich zurückgelegten Strecke leer. In Österreich sind das 923 Millionen Kilometer. Durch den Zugriff auf Routenplanungs- und Frachtdaten sowie die Verwendung KI-basierter Matching-Modelle könnten digitale Marktplätze optimale Routen identifizieren und die Anzahl der leeren oder halb leeren Fahrten um 10 bis 20 Prozent reduzieren, was für Österreich bis zu rund 185 Millionen Kilometer bedeuten würde.