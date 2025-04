Die bisher verhängten Zölle der USA gegen China dürften relativ wenig Einfluss auf die Warenströme haben, prognostizierte der Chef der weltweit fünftgrößten Container-Reederei. In Trumps erster Amtszeit seien auch allerhand Zölle verhängt worden, aber der Welthandel habe sich trotzdem gut entwickelt. Auch Trump wolle, dass die US-Wirtschaft wachse.

Durch die Zölle breche der Welthandel nicht zusammen, so Habben Jansen. Es könnten sich aber Warenströme ändern. Hapag-Lloyd sei in der Lage, darauf zu reagieren. "Man kann natürlich auch statt in China in Südostasien laden oder in Indien oder wo auch immer." Das gebe dem Konzern Flexibilität. "Die werden nicht plötzlich alle ihre Turnschuhe und Kleidung und Handys in den USA produzieren. Das ist praktisch einfach unmöglich", führte der Niederländer aus. Es gelte abzuwarten. "Aber im Moment ist es zu früh, auf den Panikknopf zu drücken." Das helfe ohnehin nicht.