Die Technologie von Sereact soll Autostore-Systeme intelligenter und autonomer machen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das so genannte Zero-Shot Learning: Pickroboter können ohne vorherige Programmierung oder Dateneingabe neue Objekte erkennen und greifen. Dadurch lassen sich Prozesse wie Wareneingang, Kommissionierung und Retouren vollständig automatisieren. Die Software ist zudem einfach in bestehende Lagerverwaltungs- und Steuerungssysteme, darunter das "HÖRMANN intra Logistics System" (HiLIS), integrierbar.

"Die Technologie von Sereact hat uns durch ihre hohe Flexibilität und die nahtlose Integration in bestehende Systeme überzeugt", so Walther. "Diese Effizienzsteigerung macht die Lösung für uns so wertvoll."

Neben einer erhöhten Prozesssicherheit reduziert die Integration von smarter Robotik Fehlerquoten und steigert die Produktivität. Unternehmen können durch die Automatisierung den Personalbedarf in Wachstumsphasen gezielt abfedern und bestehende Ressourcen effizienter nutzen.