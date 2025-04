Der Alpine Leadership Retreat bildete den Auftakt zu einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe. Das zweite Micro-Event folgt am 3. Juni im Rahmen der Messe „transport logistic“ in München. Das Hauptevent, der Internationale Logistik Sommer #ILS2025, findet vom 16. bis 18. September in Leoben statt. Den Jahresabschluss bildet das dritte Micro-Event am 11. November unter dem Motto „Deep Talk“ im Grazer Schlossbergstollen.

Ziel der ILS bleibt es, einen interdisziplinären Dialog über nachhaltige, digitale und gesellschaftlich relevante Logistiklösungen zu fördern.