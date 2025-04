Jedoch sind die Funktionen solcher Programme begrenzt und sie eignen sich nur bedingt für das Demand Forecasting, das sich stark auf Daten und statistische Methoden stützt, um die künftige Nachfrage vorherzusehen. Hingegen können KI-Algorithmen große Datenmengen schneller und genauer analysieren als menschliche Analysten. Sie identifizieren komplexe Muster und Zusammenhänge, die für Menschen möglicherweise nicht offensichtlich sind. Darüber hinaus verarbeiten moderne Systeme Daten wesentlich schneller in Echtzeit. Anomalien und Trends lassen sich so frühzeitig erkennen, was eine produktive Anpassung der Bestände ermöglicht. Algorithmen lernen kontinuierlich aus neuen Daten und passen sich dynamischen Marktbedingungen an, wodurch die Vorhersagen entsprechend präziser werden. Auf diese Weise erreichen KI-basierte Prognosesysteme heute eine Genauigkeit von bis zu 99 Prozent. Die Technologie wirkt also wie ein Autopilot, der Unternehmen sicher durch die ständigen Turbulenzen der globalen Lieferketten navigiert. Inmitten von Störungen und Marktdynamiken sorgt sie dafür, dass Unternehmen auf Kurs bleiben, sich rasch anpassen und ihre Resilienz langfristig stärken können, ohne den Überblick zu verlieren.