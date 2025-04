Wo bisher Gabelstapler durch endlose Regalreihen der Lagerhallen surrten, macht sich immer häufiger ein Zusammenspiel aus Sensoren, Robotern und Echtzeitdaten bemerkbar. Moderne Lager sind keine passiven Speicher mehr, sondern werden zunehmend zum „Mitdenken“ befähigt. Der Schlüssel dazu sind digitale Zwillinge – dynamische, virtuelle Kopien physischer Systeme. Stellen Sie sich vor: Jede Palette, jeder Lkw, jeder Regalplatz sendet kontinuierlich Daten via IoT-Sensoren. Hochauflösende Kameras erfassen Bewegungen bis auf den Millimeter. Das Ergebnis? Ein lebendiges Abbild der Lieferkette, das nicht nur dokumentiert, sondern vorausschaut. Die Logistikbranche, lange ein Symbol für körperliche Schwerstarbeit, erlebt dank künstlicher Intelligenz eine stille Evolution.



Die Zahlen hinter dieser Entwicklung sind gewaltig: Bis 2025 könnten allein in der Logistikbranche 181 Zettabyte an Daten anfallen - das entspricht mehr als 36 Milliarden HD-Filmen. Doch genau hier liegt der Paradigmenwechsel: KI-Systeme verwandeln diese Flut in strategisches Gold. Ein Beispiel: Algorithmen erkennen, dass ein scheinbar zufälliger Ansturm auf Gartenmöbel in Skandinavien mit Regenprognosen in Südeuropa korreliert - und steuern die Lagerverteilung Wochen vor der Saison.

