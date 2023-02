Abena ist einer der führenden Hersteller von Gesundheits- und Medizinbedarf, betreibt Produktionsstandorte in Dänemark, Schweden sowie Frankreich und beliefert Krankenhäuser, Pflegeheime und Endkunden in mehr als 80 Ländern. Um die Basis für künftiges Wachstum zu legen, erweitert Abena sein bestehendes Distributionszentrum mit einem energieeffizienten Fördertechnik-Netzwerk. TGW verbindet die einzelnen Funktionsbereiche miteinander und transportiert Kartons, Trays und Soft-Verpackungen. Die innovative Technologie setzt auf getriebelose, wartungsfreie Motorrollen und kombiniert hohe Performance mit langer Lebensdauer sowie niedrigen Total Cost of Ownership. Gemeinsam mit Abena hat TGW ein Konzept entwickelt, um die zur Verfügung stehende Fläche optimal zu nutzen.