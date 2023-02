Das starke Wachstum im E-Commerce-Geschäft erfordert dieses Investment im Bereich Online-Fulfillment in Auburn. Es baut auf die kürzlich getätigten Investitionen in eine Micro Fulfillment-Lösung von Takeoff auf, welche auch mit der Technologie von Knapp ausgestattet wurde. Die MFCs kommen in Auckland in Carrum Downs, Victoria, Moorehouse, Christchurch und Penrose zum Einsatz.

Auburn wird dieselbe Knapp-Technologie verwenden, jedoch in einem weit größeren Ausmaß. Dies bietet Vorteile für die Effizienz, während sich neues Wachstumspotential für Woolworths eröffnet. Mit geplanten Investments in die Bereiche Pick-up, In-Store-Abwicklung sowie Lieferung auf Abruf bleiben die Woolworths-Stores weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Onlinehandel-Netzwerks.

Der Aufbau soll 2021 starten. Der Go-Live ist für 2024 geplant.