Webfleet-Manager Wolfgang Schmid klärt über die Trends im Flottenmanagement auf - wenig überraschend ist Kosteneffizienz einer davon. An welchen Schrauben Unternehmen insgesamt drehen können, wie sicher die Daten dabei sind, welches Potenzial sich herausholen lässt und was man daraus auch gegen den Fahrermangel unternehmen kann, bespricht Schmid mit Dispo-Chefredakteurin Michaela Holy und zahlreichen Beispielen aus der Praxis. Dort spricht er auch darüber, warum Webfleet an Rennen am Hockenheimring teilnimmt.