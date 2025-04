Kühne+Nagel eröffnet im Rahmen seiner Strategie zur Stärkung seines Healthcare-Netzwerks in Europa ein 2.000 Quadratmeter großes, GDP-konformes Umschlaglager in Budapest, Ungarn. Es dient als neue Drehscheibe für LTL-Dienste (Less-than-Truckload) für Kunden aus dem Gesundheitswesen und ergänzt das bestehende Depot in Luxemburg. Mit zwei dedizierten Standorten für die europaweite Distribution von Gütern des Healthcare-Bereiches kann Kühne+Nagel die Transportwege optimieren und die Vorlaufzeiten für die Kunden verkürzen.

Das Umschlaglager in Budapest bietet hoch gesicherte und temperaturkontrollierte Umgebungen mit Temperaturen zwischen 2-8°C und 15-25°C. Es wird insbesondere die Abhol- und Verteilungsdienste in Ungarn und seinen Nachbarländern, darunter Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien, Rumänien, Griechenland und Bulgarien, verbessern.

Jörg Woyke, global verantwortlich für das Segment Healthcare im Landverkehr, sagt: „Aufgrund des sensiblen und stark regulierten Charakters der Güter im Bereich Healthcare zögerten die Unternehmen zunächst, von Full-Truckload (FTL) auf LTL-Dienste umzusteigen. Wir haben ihr Vertrauen gewonnen, indem wir gezeigt haben, dass unsere LTL-Dienste die gleichen strengen Qualitätsstandards erfüllen und gleichzeitig Kosteneffizienz und geringere Kohlendioxidemissionen bieten. Da die Nachfrage nach diesen Diensten steigt, bauen wir unser Netz aus, damit die Kunden von noch kürzeren Lieferzeiten und einer Reduzierung der CO2-Emissionen profitieren können.“

Die Entwicklung von Lösungen für Kunden im Healthcare-Segment ist ein strategischer Schwerpunkt der Roadmap 2026 von Kühne+Nagel. Die Eröffnung des Umschlaglagers in Budapest ist der Schlüssel zur Stärkung des Straßengüterverkehrsnetzes in Europa, um der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und effizienten Transporten von Healthcare-Sendungen gerecht zu werden.