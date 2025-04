Florian Golkowsky ist gelernter Speditionskaufmann und war nach seiner Ausbildung zwei Jahre bei Kühne & Nagel im Bereich Seefracht tätig, bevor er sich für ein Studium der Wirtschaftspsychologie entschied. Im Anschluss wechselte er auf die Immobilienseite.

Für Logivest kehrt er nun in die Logistikbranche zurück und wird als neuer Key Account Manager gemeinsam mit Nina Reimers und Arne Sander die exklusive Kundenbetreuung auf Nutzerseite ausbauen. „Die Verbindung von Logistik und Immobilien, der gezielte Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen sowie die Beratung auf B2B-Ebene reizen mich. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kollegen unser Netzwerk in ganz Deutschland weiterzuentwickeln“, so der 30-Jährige.

„Als Logistiker kennt Florian Golkowsky die Bedürfnisse unserer Kunden. Er weiß, mit welchen Herausforderungen sie tagtäglich konfrontiert werden und worauf der Fokus liegen sollte. Dieses Verständnis brauchen wir, um professionell und auf Augenhöhe beraten zu können“, so Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe.

Golkowsky ist seit Februar 2025 am Standort in Düsseldorf tätig und agiert gemeinsam mit Reimers und Sander als zentrale Ansprechperson für die Großkundenbetreuung – Schwerpunkt Handel, Produktion und Logistikdienstleister. Er berichtet direkt an den CSO Michael Starre.