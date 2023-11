Die digitale Handelsplattform für Ladungsträger hat einen KI-basierten Angebotsvergleich für Europaletten in den Qualitätsklassen neu bis C entwickelt, damit ließen sich bis zu 25 Prozent beim Palettenkauf sparen, heißt es von Pacurion. Aus tausenden von Daten wird der aktuell beste Marktpreis errechnet und angeboten.



„In Europa sind mehr als 10.000 Hersteller und Händler am Markt, die Preise sind volatil und unterscheiden sich stark“, sagt Dominik Leufgen, Mitgründer und Co-CEO von Pacurion. „Die Suche nach passenden Angeboten wird schnell zum Zeit- und Geldfresser. Wir wollen den Palettenmarkt im Sinne des Kunden effizienter machen.“



Die Künstliche Intelligenz übernimmt nun den europaweiten Vergleich der Konditionen von Herstellern und Händlern und berechnet das beste Angebot für den Kunden. Pacurion bleibt allerdings alleiniger Ansprechpartner und Vertragspartner. In den vergangenen drei Monaten hat das junge Start-up den Sofortkauf intensiv mit Bestandskunden getestet und bereits mehr als 60.000 Palettenkäufe über das neue Angebot reibungslos abgewickelt. „Wir verkaufen jeden Monat mehr als 300.000 Paletten über unsere Plattform“, sagt Dennis Maschmeyer, ebenfalls Mitgründer und Co-CEO von Pacurion.



Pacurion hat mit dem neuen Service drei Wege für Kunden geschaffen, schnell und unkompliziert KI-basierte Angebote zu finden. „Europaletten Sofortkauf“ - über diesen Weg können erstmals auch nicht registrierte Nutzer das Angebot direkt über die Pacurion-Website nutzen. Kunden, die auf der Plattform registriert sind oder sich registrieren, können die größte Auswahl an Kaufkriterien individuell einstellen, neben Menge und Qualität zum Beispiel auch die Holzart (Pressspan / Massivholz), den Trocknungsgrad der Kammer, Einzel- oder Lkw-Lieferung, neben der Stapelhöhe im Lkw auch ver- oder unverschachtelte Stapelung etc.



Bisher bietet Pacurion den KI-basierten Service für Europaletten an. In wenigen Monaten soll das Angebot auf weitere Ladungsträger ausgeweitet werden. Außerdem werden weitere Kaufkriterien hinzukommen. „Kunden können beim Sofortkauf dann zum Beispiel auch Nachhaltigkeitskriterien auswählen, etwa ob die Hersteller mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft arbeiten“, sagt Dominik Leufgen.Kunden erhalten mit dem Sofortkauf ein One-Stop-Shopping-Erlebnis, das ihrem privaten Einkaufsverhalten im Internet sehr nahekommt.