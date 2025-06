Der Austragungsort des diesjährigen "Taste and Talk" der Independent Logistics Society (ILS) war mitten im Logistik-Geschehen: Auf der Transport Logistic in München. "Dass wir unser ILS-Netzwerk auf dieser großen Branchenmesse positionieren dürfen, ist uns eine besondere Ehre”, so die Initiatoren. Im Mittelpunkt des „Taste and Talk“ stand die Frage, wie Menschen mit digitalen Tools, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Transformation umsetzen können. Das Netzwerktreffen der Logistikbranche war das Zweite von insgesamt vier Events 2025, die Ausblicke auf das diesjährige Leitthema der #ILS2025 in Leoben geben.



Unter dem Titel Empowered People in Data-Driven Circularity drehte sich dabei alles um Best Practices, datengetriebene Recyclingstrategien und innovative Weiterbildungsansätze. Nach einleitenden Begrüßungsworten von Managing Partner & ILS Projectlead Kajetan Bergles, machte die kompakt gestaltete Gesprächsrunde deutlich: Nachhaltige Logistik- und Recyclingprozesse beginnen beim Empowerment von Menschen – und genau hier setzen Lösungen an.



Branchenexpertin Viktoria Zinner (Achtsamkeit & Führungskräfte­entwicklung Golden Mind): “Bewusstseinsschaffung für nachhaltige Strukturen beginnt bereits frühzeitig. Als Coach für zahlreiche Unternehmen setzen wir mit unserer Arbeit darum nicht erst in den Führungsetagen an, sondern arbeiten daran, das Mindset der Mitarbeitenden bereits in der Ausbildung, z.B. schon als Lehrling, nachhaltig inspirieren zu können. Aus diesem Grund wurde in Kooperation mit der ILS das Lehrlings-Meet-Up ins Leben gerufen. Sowohl seitens der Arbeitgebenden als auch Arbeitnehmenden ist das Feedback äußerst positiv und unterstreicht die Relevanz von frühzeitiger Bewusstseinsschaffung für nachhaltige Lösungen in Unternehmen.”

>>> Hier geht es zur Nachlese vom letzten Jahr: Wie man Künstliche Intelligenz in den Betriebsalltag bringt

Auch Bernhard Mengele vermittelte den ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Logistiklösungen seines Unternehmens, der Textilmacher GmbH: "Als Textilproduzent erstreckt sich das Thema Logistik durch nahezu alle Arbeitsbereiche unseres Unternehmens: Nachhaltige Lösungen setzen wir u.a. mit der bewussten Nutzung von Ökostrom und dem achtsamen Umgang mit Wasser sowie Chemie um. Unternehmenslogistik mittels E-Mobilität erkennen wir als Selbstverständlichkeit. Besonderen Fokus legen wir auf die vermehrte Verarbeitung von recycelten Fasern. Das ist unser Weg, nachhaltige Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Boštjan Šušteršič (Technischer Leiter Epilog d.o.o.) betonte, wie wichtig es ist, den Menschen trotz allem technischen Fortschritts stets im Mittelpunkt zu stellen. “Digitale Wertschöpfungsketten können nur dann nachhaltig funktionieren, wenn wir die Technologie der Prozesse richtig an den Menschen weitergeben." Kajetan Bergles und ILS-Managing-Partner Strategy Birgit Edlinger ergänzen: “Daten schaffen Möglichkeiten, aber es sind immer die Menschen, die daraus Lösungen schaffen. Diese Prozesse möchten wir mit der ILS unterstützen, vorantreiben und fördern.”

>>> Ein Rückblick auf das erste Micro Event 2025: ILS diskutiert innovative Logistik und nachhaltige Mobilität im Alpenraum