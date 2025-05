Er zählt zwar nicht zu den identifzierten Schlüsseltrends, wird aber ebenfalls immer wieder als strategischer Aspekt genannt, den Toyota Material Handling als Reaktion auf externe Faktoren wie Fachkräftemangel mit aufführt.

Der Fachkräftemangel, neue Kompetenzanforderungen und der demografische Wandel stellen die Branche vor enorme Herausforderungen. Die alternde Bevölkerung in Europa verschärft die Situation zusätzlich.

Gleichzeitig können Automatisierung und Robotik monotone oder körperlich belastende Aufgaben übernehmen, die Sicherheit erhöhen und Fachkräfte für höherwertige Tätigkeiten freimachen. Dennoch steigen die Anforderungen an digitale Kompetenzen. Laut Gartner werden 50 % der Logistikunternehmen in den kommenden Jahren gezwungen sein, massiv in Umschulung und Weiterbildung zu investieren.

Erfolgreiche Personalstrategien setzen zudem auf Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, um Engagement und Loyalität zu fördern.