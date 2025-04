Jens Kleiner, COO der Nagel-Group, betont die Bedeutung der digitalen Transformation in der Logistikbranche: „Ein Teil unserer Strategie ist es, unsere Prozesse stetig zu optimieren, um unserem Team die Arbeit zu erleichtern und Ressourcen effizient zu nutzen.“ Die Software der Logistikbude könne nahtlos in bestehende Abläufe integriert werden und sei schnell einsatzbereit. Neben der digitalen Verwaltung bietet sie weitere Funktionen wie intelligentes Forecasting, Bestands- und Bedarfsplanung sowie automatisierte Buchungen für wiederkehrende Erfassungen. Auch Kunden der Nagel-Group profitieren von der digitalen Lösung, da sie über einen Weblink den Status ihrer Ladehilfsmittel verfolgen können. Dies verbessert die Kommunikation und steigert die Kundenzufriedenheit.

Um eine optimale Implementierung zu gewährleisten, hat das Team der Logistikbude die Prozesse an verschiedenen Nagel-Standorten in sogenannten „Deep Dives“ analysiert. „So stellen wir sicher, dass unsere Softwarelösung passgenau auf die Anforderungen vor Ort abgestimmt ist“, erklärt Hüning. Zudem werden Wünsche und Anregungen der Mitarbeitenden berücksichtigt, da sie die Prozesse am besten kennen und die Software letztendlich nutzen werden.

Die Einführung der Softwarelösung soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein. Parallel dazu wird sie kontinuierlich weiterentwickelt, um sich an neue Kundenanforderungen und technologische Entwicklungen anzupassen. „Unsere Software basiert auf aktuellen Technologien wie Künstlicher Intelligenz in der Bildverarbeitung und dem Internet of Things (IoT). Diese Technologien werden in den kommenden Jahren immer leistungsfähiger, sodass wir unsere Lösung stetig verfeinern und optimieren werden“, so Hüning abschließend.