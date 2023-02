„Konkret werden mit der neuen App die Fahrer in Echtzeit über alle für sie notwendigen und sinnvollen Informationen für eine effiziente Auftragsabwicklung versorgt“, erklärt Robert Horvath, Vorstand der Hödlmayr International AG. Die Fahrer können mit dem neuen Tool „on Tour“ sämtliche Auftragsdaten auf Mobilgeräten einsehen und verwalten. Daneben stehen über die App weitere sinnvolle Informationen, wie etwa die Anlieferzeiten bei Autohändler und Kunden, zur Verfügung. „Wir sind permanent mit rund 800 Fahrzeugen für unsere Kunden in nahezu ganz Europa unterwegs. All die dafür nötigen Daten werden künftig über die App angeboten und in Echtzeit verwaltet“, erläutert Horvath.

Neben den rein auftragsspezifischen Funktionen bietet die App den Fahrern weitere Benefits. So können die „Piloten“ der Hödlmayr-Flotte künftig auch etwaige Schadensfälle über die App aufnehmen, dokumentieren und abwickeln. Doch nicht nur die Fahrer profitieren von dieser Entwicklung, auch Kunden soll ein Mehrwert geboten werden. „Wir können damit viel schneller genauere Informationen zum jeweiligen Auftrag liefern und etwaige Probleme schneller lösen. Das erhöht für unsere Kunden den Service“, erklärt Horvath. Der Vorstand zeigt sich überzeugt, dass mit Hilfe dieser digitalen Innovation mittel- bis langfristig die „papierlose“ Abwicklung von Aufträgen möglich wird.

Aktuell wird die neue App in einem Feldtest in Österreich erprobt. Nach Abschluss der Testphase erfolgt das Rollout auf den ersten internationalen Märkten in Tschechien und Bulgarien.