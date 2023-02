„Speziell im E-Commerce sind die Distributionsprozesse heute komplex und die Anforderungen an die Intralogistik hoch. Aufgrund der hohen Durchsatzrate und der Präzision können sich Unternehmen mit unserem neuen HC-Loop einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen“, sagt Kai Ramadhin, Director Sales & Marketing bei MHS International. Die weiterentwickelte Version der 2019 erstmals auf den Markt gebrachten Sortieranlage ist mit einer automatischen Zentrierfunktion ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass die Artikel präzise in der Mitte der flachen Förderfläche positioniert werden und gewährleistet so eine konstante Ausschleusungsgenauigkeit. Auf diese Weise können auch schmale Ausgangsrutschen verwendet und somit Stellflächen effizient genutzt werden.