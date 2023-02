Mit der automatischen Schnellladelösung QCC werden die Batterien für die FTF während der Betriebszeit geladen. Die Wartung der Batterie wird außerhalb des Fahrzeugs durchgeführt, was die Verfügbarkeit der FTF-Flotte erhöhen soll. Das An- und Abkoppeln könne ohne menschliches Eingreifen ablaufen. Letzteres unterstützt das Multi-Connection-System MCS von Stäubli, das verschiedene Versorgungsleitungen kombiniert, um, wie es heißt, das Ganze in einem einzigen Steckvorgang anzuschließen.