Das Programm wurde als direkte Antwort auf den steigenden Bedarf an praxisnahen Weiterbildungen für Fachkräfte entwickelt. Während viele bestehende Angebote primär auf Top-Führungskräfte und C-Level-Manager ausgerichtet sind, spricht das Leadership Development Programme gezielt Nachwuchskräfte und aufstrebende Logistikprofis an. „Wir haben verstärkt Interesse an einem solchen Angebot wahrgenommen“, so die Organisatoren.

Da es sich um eine völlig neue Initiative handelt, gibt es bislang noch keine Erfahrungsberichte von Teilnehmenden. Doch das Programm ist bewusst flexibel angelegt: Nach jeder Runde werden Feedbacks eingeholt, um Inhalte weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen.

Obwohl sich digitale Lernformate bewährt haben, setzt das Programm bewusst auf Präsenzmodule in Dortmund. Die Stadt gilt als bedeutender Innovationsstandort für die Logistik und bietet mit ihren Forschungseinrichtungen und Anwendungshallen ideale Bedingungen für praxisnahe Weiterbildung. „Ein Mehrwert für die Teilnehmenden liegt darin, diese Atmosphäre zu fühlen und inspiriert zu werden“, erklären die Veranstalter.