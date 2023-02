Das Gesamtkonzept RS 1 funktioniert mit verschiedenen Hermle-Bearbeitungszentren: C 12, C 22, C 250, C 32, C 400 oder C 42. Dabei ist egal, ob zwei gleiche oder zwei unterschiedliche Maschinen miteinander verkettet werden. Bei einer Maschine wird die Automation mit dem Hermle-Automation-Control-System HACS oder mit dem Fertigungsleitsystem Soflex, bei zwei Maschinen immer mit Soflex gesteuert.