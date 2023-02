Der Terminal Wien Süd ist der Hauptbahnhof des Güterverkehrs in der Ostregion und hat sich seit der Inbetriebnahme Ende 2016 wirtschaftlich gut entwickelt. Er ist zentraler Knotenpunkt im europäischen Netz der Transport und Verladewirtschaft und hat sich als neutraler Hub für alle Kunden im Güterverkehr etabliert. Nach bereits drei Jahren lag die Auslastung bei über 80 Prozent – daher war der Ausbau des Terminals der nächste logische Schritt. „Wir haben in den Terminal Wien Süd rund 19 Millionen Euro investiert und so weitere zwölf Arbeitsplätze am Terminal geschaffen. Damit stärken wir die Wirtschaft im doppelten Sinne – sowohl für die Verlader als auch für die Baukonjunktur“, betont Matthä.

Zu den wesentlichen Aspekten der zweiten Ausbaustufe gehören ein Umschlagmodul für den Staplerbetrieb mit 2 x 700m Ladegleisen sowie zwei Hochleistungsstaplern für ITE. Dadurch schaffen die ÖBB mehr Lagerfläche und mehr Flexibilität. Die Umschlagkapazität wird um circa 50 Prozent erhöht, was einem Plus von 105.000 ITE pro Jahr entspricht. Damit können ab sofort 310.000 ITE – Container, Sattelaufleger, Wechselbehälter – pro Jahr umgeschlagen werden. Mit der geplanten 3. Ausbaustufe, innerhalb der nächsten Jahre, soll die Kapazität auf 400.000 ITE erhöht werden.

TSA – Güterterminal Wien Süd: https://youtu.be/4aIFnee-Evc