Unsere Antwort auf die Frage nach den möglichen Logistik-Bereichen, die wir abdecken könnten, ist simpel: alle! Wie sagen unsere Dortmunder Nachbarn vom Fraunhofer IML doch so gerne: „100 Prozent der Logistik muss in den Fokus genommen werden – und nicht weniger!“ So sehen auch wir es: Lieferketten denken wir immer Ende zu Ende – und intermodal. Logistik ist global, Logistik ist vernetzt.

In allen Bereichen der Logistik gibt es einen Unterschied zwischen Alleinstellungsmerkmalen und Commodities, sprich: nicht wettbewerbsdifferenzierenden Aspekten. Unsere Stiftung beschäftigt sich ausschließlich mit Commodities. Dadurch sitzen unsere Mitglieder, darunter natürlich auch Mitbewerber, ruhigen Gewissens an einem Tisch und etablieren zusammen neue De-facto-Standards – aus der Industrie für die Industrie; für alle verfügbar als Open-Source-Lösung. Welches Unternehmen kann es sich noch erlauben, bei Commodities nicht den effizientesten Weg der Kooperation zu gehen? Gerade in wirtschaftlich und politisch herausfordernden Zeiten.