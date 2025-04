Seit ihrer Einführung im Jahr 2013 haben SAP-Fiori-Apps die Nutzungsweise von SAP-Systemen mitgestaltet. „Gerade in der Intralogistik, wo schnelle und präzise Abläufe erforderlich sind, bieten Fiori-Apps entscheidende Vorteile“, betont Sebastian Wachter, Manager bei Quanto Solutions, einem SAP-Beratungshaus, das sich u.a. auf Tools zur Optimierung von Fiori-Lösungen spezialisiert hat. „Sie lassen sich flexibel anpassen, sind direkt in SAP integriert und auf mobilen Endgeräten nutzbar, was vendor-spezifische Lösungen oft obsolet macht.“

Allerdings können maßgeschneiderte Lösungen auch Risiken bergen. „Fehlerhafte Implementierungen, unzureichende Usability, ineffiziente Prozesse und eine mangelhafte Performance können bei der Nutzung zu erheblichen Problemen führen, die den eigentlichen Mehrwert schädigen“, warnt Wachter. Unternehmen sollten daher vor allem ihre eigenentwickelten Apps kontinuierlich optimieren.