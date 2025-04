Angesichts dieser Herausforderungen setzen Unternehmen verstärkt auf technologische Innovationen, um ihre Beschaffung effizienter zu gestalten. 52 Prozent der Befragten erwarten eine zunehmende Automatisierung taktischer Aufgaben durch den Einsatz von Technologie. Besonders der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird als Schlüsselfaktor für die Zukunft der Beschaffung gesehen: 63 Prozent der Einkaufsverantwortlichen sind überzeugt, dass KI die Effizienz und Produktivität ihrer Abteilungen steigern wird.

45 Prozent der Teams setzen bereits generative KI ein, um Prozesse wie Ausgabenanalyse, Beschaffung und Vertragsmanagement zu optimieren. Zudem glauben 46 Prozent, dass KI ihre Entscheidungsfindung deutlich verbessern wird. Laut Alex Saric, Chief Marketing Officer von Ivalua, sind diese Entwicklungen notwendig, um in einem zunehmend instabilen Umfeld bestehen zu können: "Beschaffung der nächsten Generation bedeutet, dass Teams in der Lage sein müssen, ihre Strategien schnell und effektiv an die sich verändernden Bedingungen anzupassen. Der Einsatz von KI und anderen fortschrittlichen Technologien kann dabei einen echten Wandel bewirken."