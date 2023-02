Von einem „bahnbrechenden Projekt“ spricht Peter Umundum, Logistik-Vorstand der Österreichischen Post: Im „Kampf gegen den gelben Zettel“ startet die Post gemeinsam mit A1 und dem Hersteller smarter Schließsysteme Nuki Home Solutions einen Testlauf für die Vorzimmer-Zustellung.

Dabei wird die Türe des Empfängerhaushalts an der Innenseite mit einem Nuki Smart Lock ausgestattet. Der Empfänger vergibt an den Zusteller aktiv eine Berechtigung, dieser kann die Türe mittels Handhelds öffnen. Eine Bodenmatte im Vorzimmer markiert den Platz, an dem das Paket abgestellt werden soll. Optional kann das Abstellen des Pakets via Smart-Home-Geräten von A1 gefilmt werden und live oder im Nachhinein verfolgt werden.