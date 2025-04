Wechsel in der Geschäftsführung von Fiege Austria: Ronny Bürger folgt zum 1. Januar 2025 auf Gerhard Pavlas, der sich nach acht Jahren bei Fiege in den Ruhestand verabschiedet. Bürger soll künftig gemeinsam mit Michael Jahn, seit 2020 ebenfalls Geschäftsführer bei Fiege Austria, das Unternehmen leiten. Der 48-Jährige arbeitete zuvor über 20 Jahre bei Peek & Cloppenburg in verschiedenen Positionen und war zuletzt verantwortlich für die Warenverteilzentren des Modeunternehmens in Wien.



„Gerhard Pallas war maßgeblich am Ausbau unseres Geschäfts in Österreich und der Erweiterung unseres Standortes in Wien beteiligt. Er hat die Grundlage für unseren Neubau in unmittelbarer Nähe zu unserem bestehenden Logistikzentrum geschaffen, der im Frühsommer nächsten Jahres fertiggestellt sein und unseren Kunden aus den Bereichen Fashion, Healthcare und Consumer Products 20.000 zusätzliche Quadratmeter Logistikfläche zur Verfügung stellen wird", erklärt Vinko Castrogiovanni, Managing Director der Fiege-Geschäftseinheit Southern Europe & Alps.



Mit seinem Nachfolger Ronny Bürger arbeitet Pavlas aktuell noch Seite an Seite. Michael Jahn erklärt: „Ronny Bürger ist bereits seit Juli mit an Bord, damit wir einen reibungs- und nahtlosen Übergang in der Geschäftsführung haben.“ Man sei sich sicher, in Bürger den perfekten Nachfolger für den Geschäftsführer-Posten gefunden zu haben, sagt Jahn. „Ronny bringt sehr viel Kompetenz im Bereich Fashion-Logistik mit. Seine Erfahrung wird uns dabei helfen, unser operatives Geschäft stetig weiterzuentwickeln, noch effizienter zu machen und noch stärker an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten.“



Bürger selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Die ersten Monate bei Fiege haben meine Vorfreude auf die neue Aufgabe nur nochmal gesteigert. Mit unserem bestehenden Logistikzentrum und unserem fast fertigen Neubau im Herzen von Wien haben wir großartige Voraussetzungen geschaffen, um auf dem österreichischen Logistikmarkt erfolgreich zu sein und unseren Kunden State-of-the-Art-Lösungen im E-Commerce-Bereich anzubieten. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unserem Team daran zu arbeiten, dass Fiege Austria auch in Zukunft weiterwächst.“