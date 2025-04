Laut Zahlen von Statista bestehen mehr als ein Drittel der Fuhrparks in Deutschland - ähnliche Zahlen gelten wohl für Österreich - aus nicht mehr als neun Fahrzeugen. Die Marktbeobachtungen von Tachoeasy haben außerdem zutage gefördert, dass seit geraumer Zeit immer mehr dieser Unternehmen den Einsatz telemetrischer Fuhrpark-Management-Systeme in Erwägung ziehen.

Solche Lösungen bieten schon ab fünf Fahrzeugen die Möglichkeit, zahlreiche Aufgaben und Abläufe rund um die Tourenplanung sowie das Auftragsmanagement, die Kundenpflege und die Lieferketten-Optimierung zu vereinfachen. Bei einer systematischen Anwendung zeigen sich dabei rasch erste Kostenreduzierungen.

Das digitale FM-System BlueLOGICO von Tachoeasy verfügt beispielsweise nicht nur über telemetrische Navigations- und Ortungsfunktionen, sondern unterstützt auch die methodisch sinnvolle Arbeitsorganisation und kann sich daher in der betrieblichen Praxis schnell als überaus nützliches Instrument für die kostensenkende Organisation des Fahrzeugparks erweisen. Weit hinausgehend über die Optimierung der logistischen Qualität eines Betriebs, trägt es zudem zur Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz bei. Und dank seiner modularen Struktur lässt es sich recht einfach an die individuellen Bedingungen von Unternehmen und Branchen adaptieren.

BlueLOGICO lässt sich als Einzel- und Mehrplatz-Lösung einsetzen und ist mit anderen etablierten Produkten kombinierbar. Beispielsweise ist es kompatibel zu den Tachodaten-Archivierungssystemen tacholog2 von Tachoeasy oder zaarc.next von Zauner. Zudem gibt es passend dazu die App TEOS, eine mobile Variante für Android-Smartphones. All das sind Faktoren, die Industrie- und Handwerksbetrieben mit kleinen Flotten einen sinnvollen und komfortablen Einstieg in das telemetrische FM erlauben.

Der Anwender kann mit BlueLOGICO sowohl das Auftragswesen als auch die Disposition und Flottenkoordination am PC ausführen. Das System visualisiert alle Fahrzeug-, Fahrer- und Tourendaten in Verlaufsgrafiken, Tabellen, Listen und Straßenkarten und bietet zahlreiche Möglichkeiten der Auswertung und Optimierung. In weiteren Ausbaustufen kann es über Telematik-Boxen in den Fahrzeugen mit Fahrzeug- und Fahrerdaten gespeist werden, die dem Anwender automatisch bereitgestellt werden. Speditionen mit größeren Fuhrparks setzen hierbei etwa auf das Fahrertraining und die Fahrstilanalyse und reduzieren auf diese Weise ihre Kosten für Bußgelder und Treibstoff.

Fuhrpark-Betreiber, die BlueLOGICO nutzen, können viele Routinearbeiten automatisieren und überaus flexibel auf Lieferketten-Probleme reagieren. Dazu gibt es beispielsweise das Modul Live-Dispo, das zu erwartende Verzögerungen prognostiziert. Es zeigt in Echtzeit an, ob sich ein mobiles Serviceteam verspätet, so dass dies mit dem Kunden bereits im Vorfeld abgestimmt werden kann. Parallel dazu kann das System die Ankunftszeiten über die ETA-Funktion (Estimated Time of Arrival) unter Berücksichtigung von Staus, Pausen und anderen Einflussfaktoren berechnen. Dem Unternehmen bietet das viele Möglichkeiten, dass aktuelle Geschehen zu steuern. Darüber hinaus hilft BlueLOGICO bei der Überwindung von Sprachbarrieren und Defiziten bei der Ortskenntnis. Dies geschieht, indem anstelle der häufig fehlerbehafteten Telefongespräche die Textform eingesetzt wird, wobei sich Orts- und Routenabgaben automatisch übermitteln und dem Fahrer am Display in seiner Muttersprache ansagen lassen. Auch zu unterschreibende Lieferscheine können an das DriverDisplay des Fahrers gesendet werden. Nicht zuletzt entlastet das System das Personalwesen, da das automatisierte Erfassen und Bearbeiten der Lenk- und Ruhezeiten viele administrative Nebenarbeiten überflüssig macht.