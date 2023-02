Seit einigen Wochen ist der Suezkanal wieder für den Verkehr offen. Dennoch haben Logistikdienstleister, Verlader und Empfänger weiterhin mit erheblichen Kapazitäts- und Equipment-Engpässen in der globalen Seefracht zu kämpfen. „Besonders die Häfen in Nordeuropa sind vom Rückstau der Suezkanal-Blockade betroffen. Mit zeitlicher Verzögerung sorgt dies für entsprechende Effekte in Asien, die sich in einer weiteren Verknappung von Leergut niederschlagen“, berichtet David Böhme, Head of Sales Air & Sea Logistics EMEA bei Dachser.

Die Lieferketten zwischen Asien und Europa bleiben daher in beide Richtungen angespannt. Die negativen Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit der Fahrpläne und die Preisdynamik sind allgemein bekannt und werden wohl noch einige Zeit andauern. Mit Blick auf die USA bleibt die Situation in Long Beach, Kalifornien, kritisch. „Die Schiffe auf den Transpazifikrouten sind ausgebucht, Equipment ist schwer zu bekommen und die Raten erreichen permanent neue Höchststände. Als direkte Konsequenz aus den aktuellen Herausforderungen in der Seefracht, wächst die Nachfrage nach Luftfrachtkapazitäten kontinuierlich, die von Woche zu Woche knapper werden. Ein Trend, der sich auf fast allen wichtigen globalen Handelsrouten beobachten lässt“, so Böhme. Dies ist nicht nur ein gefühlter und subjektiver Eindruck Böhmes, sondern Flughafenstatistiken auf der ganzen Welt zeigen ein Wachstum des Tonnage-Durchsatzes, wobei einige Flughäfen im ersten Quartal 2021 sogar ihr größtes jemals verzeichnetes Volumen melden konnten. „Mit unseren Charterflügen zwischen China, Europa und den USA, die unsere gesamte Luftfrachtkapazität ergänzen, sind wir gut darauf vorbereitet, Ihre Lieferkette in den kommenden Wochen und Monaten zu sichern“, meint Böhme.